Парковые скамейки

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Скамейки коллекции "Багдад"
от 21 500₽
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Категория Скамейки коллекции "Планк"
Скамейки коллекции "Планк"
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Категория Скамейки коллекции "Лондон"
Скамейки коллекции "Лондон"
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Категория Скамейки коллекции "Волна"
Скамейки коллекции "Волна"
от 28 000₽
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Новинка
Умная скамейка Circle с подсветкой от производителя АльфаГород
Скамейка «Circle»
Цена по запросу
Длина
2700 мм
Ширина
1000 мм
Высота
2100 мм
композитная панель
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Новинка
Скамейка парковая из дерева СД-0031 от производителя
Скамейка с вазоном СД-0031
Цена по запросу
Длина
2400 мм
Ширина
1200 мм
Высота
435 мм
Артикул
СД-0031
композитная панель
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Новинка
Скамейка парковая из дерева СД-0031 от производителя
Скамейка СД-0031
Цена по запросу
Длина
2400 мм
Ширина
1200 мм
Высота
435 мм
Артикул
СД-0031-1
композитная панель
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Новинка
Скамейка уличная парковая СД-0032 от производителя из металла и дерева
Скамейка СД-0032
Цена по запросу
Длина
2000 мм
Ширина
2000 мм
Высота
450 мм
Артикул
СД-0032
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Новинка
Скамейка уличная парковая СД-0032 от производителя из металла и дерева
Скамейка СД-0032 с вазоном
Цена по запросу
Длина
2000 мм
Ширина
2000 мм
Высота
450 мм
Артикул
СД-0032-1
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Кресло парковая со спинкой купить
Кресло «Абрикосово»
Цена по запросу
Длина
840 мм
Ширина
670 мм
Высота
600 мм
Артикул
СД-0029-2
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Новинка
Скамейка Soft без подсветки
Скамейка Soft без подсветки
Скамейка «Soft» без подсветки
Цена по запросу
Длина
1500 мм
Ширина
730 мм
Высота
1760 мм
Артикул
СД-0042
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Скамейка с подсветкой Soft металл дерево для парка
Скамейка с подсветкой Soft металл дерево для парка
Скамейка «Soft» с подсветкой
Цена по запросу
Длина
1500 мм
Ширина
730 мм
Высота
1760 мм
Артикул
СД-0041
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Скамейка Soft со столиком из лиственницы
Скамейка Soft со столиком из лиственницы
Скамейка «Soft» со столиком
Цена по запросу
Длина
1500 мм
Ширина
500 мм
Высота
650 мм
Артикул
СД-0040
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Скамейка Soft со столиком из лиственницы
Скамейка «Soft» со столиком
Цена по запросу
Длина
1500 мм
Ширина
450 мм
Высота
400 мм
Артикул
СД-0040-1
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Скамейка парковая со спинкой купить
Скамейка «Абрикосово»
Цена по запросу
Длина
1500 мм
Ширина
670 мм
Высота
600 мм
Артикул
СД-0029
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Скамейка Лондон со спинкой метал дерево цена
Скамейка «Лондон» тип 1 со спинкой
Цена по запросу
Длина
2000 мм
Ширина
450 мм
Высота
650 мм
Артикул
СД-0014-5
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Скамейка Радиус 45 на 90 на бетон металл дерево
Скамейка «Радиус 45х60» на бетон
Цена по запросу
Длина
1000 мм
Ширина
450 мм
Высота
90 мм
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Скамейка Радиус 45 на 90 на бетон металл дерево
Скамейка «Радиус 45х90» на бетон
Цена по запросу
Длина
1000 мм
Ширина
450 мм
Высота
120 мм
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Скамейка Радиус
Скамейка «Дуга»
23 500
Длина
1000 мм
Ширина
450 мм
Высота
450 мм
Артикул
СД-0011
лиственница, сталь
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Парковая скамейка от производителя
Скамейка уличная «Багдад»
25 500
Длина
1000  мм
Ширина
450 мм
Высота
450 мм
Артикул
СД-0007
металл, дерево
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Скамейка уличная Рояль
Скамейка «Рояль»
49 000
Длина
2000 мм
Ширина
870 мм
Высота
800 мм
Артикул
СД-0020
лиственница, сталь
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Скамейка «Набережная» – СД-0019
Скамейка «Набережная»
45 500
Длина
2000 мм
Ширина
760 мм
Высота
1100 мм
Артикул
СД-0019
лиственница, сталь
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Уличные скамейки и урны - Купите уличные скамейки и урны от производителя
Уличная скамейка «Планк» 2000
39 000
Длина
2000 мм
Ширина
705 мм
Высота
930 мм
Артикул
СД-0018
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Уличная скамейка «Глория»
Уличная скамейка «Глория»
Цена по запросу
Длина
2000 мм
Ширина
770 мм
Высота
800 мм
Артикул
СД-0021
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Парковая скамейка Волна - Купите скамейку от производителя
В наличии
Скамейка «Волна» 2000
40 500
Длина
2000 мм
Ширина
800 мм
Высота
800 мм
Артикул
СД-0001
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Скамейка уличная Счастье
Скамейка «Счастье» 2000
Цена по запросу
Длина
2000 мм
Ширина
760 мм
Высота
470 мм
Артикул
СД-0030
металл, дерево
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Скамейка уличная Багдад тип 2
Скамейка Багдад тип 2 из металла и дерева
Скамейка «Багдад» дуговая тип 2
43 000
Длина
2000 мм
Ширина
450 мм
Высота
500 мм
Артикул
СД-0007-4
металл, дерево
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Скамейка Багдад круговая
Скамейка «Багдад» круговая
Цена по запросу
Длина
1000 мм
Ширина
450 мм
Высота
500 мм
Артикул
СД-0007-5
металл, дерево
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Купить Парковые скамейки в Краснодаре, Москве, Ставрополе, по всей России от производителя МАФ

Уличная парковая скамейка для города

Сквер, парк или набережную сложно представить без такого обыденного изделия как парковая скамейка. Эти малые архитектурные формы тесно связаны с представлениями о приятной прогулке или созерцанием природы. На первый взгляд, они не более чем функциональный компонент, главная задача которого – обеспечить удобство. Однако хорошая уличная скамья из дерева придаст любому пространству уют, создаст приятный эстетический акцент. Для кого-то это просто лавочка для отдыха, а для кого-то – памятное место. Хочется, чтобы данное изделие была практичным, качественным, радовало глаз. Уличная парковая мебель компании «АЛЬФАГОРОД» сочетает в себе все эти атрибуты. У нас вы можете купить скамейку напрямую от производителя по доступной цене, без посредников и переплат.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент уличных скамеек всевозможных форм и расцветок. Разнообразные варианты дизайна позволяют подобрать идеальную мебель на основе ваших предпочтений. Скамьи «АЛЬФАГОРОД» изготовлены из лиственницы и стали, что гарантирует надёжность и долговечность эксплуатации, устойчивость к неблагоприятным воздействиям.

Помимо данных товаров мы создаём эксклюзивные изделия по задумке клиентов. Собственное производство позволяет не только эффективно выполнять заказы различной степени сложности, но и воплощать в жизнь самые оригинальные идеи. Конструктор осуществит их техническую разработку, а дизайнер усовершенствует визуальную составляющую. Выгодное соотношение цены и качества не оставит вас равнодушными.